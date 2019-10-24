У МЗС України назвали маніпуляцією Кремля пропозицію визнати анексію Криму

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України вважають "брудної маніпуляцією Кремля" пропозицію одного з чиновників МЗС Росії визнати анексію Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами прес-секретаря відомства Катерина Зеленко, коментуючи заяву заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка про те, що відмова України від Криму допоможе врегулювати питання щодо морського розмежування між Україною і Росією в Чорному і Азовському морях, є маніпуляцією.

"Нахабна вимога чиновника Росії про визнання незаконної окупації Криму - чергова брудна маніпуляція Кремля", - зазначила Зеленко.

Також вона додала, у доповнення до переговорів в "нормандському форматі", метою яких є відновлення суверенітету України над окупованими Росією частинами Донецької і Луганської областей України, Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, головною метою яких стане відновлення суверенітету України над окупованими Росією АР Крим та містом Севастополь

"Відповідно до Конвенції ООН по морському праву, саме Україна є прибережною державою у Чорному, Азовському морі і Керченській протоці, у водах, прилеглих до українського Криму", - додає вона.

Нагадаємо, визнання російського суверенітету над Кримом із боку України може стати основою для вирішення спору про морських кордонах. За його словами, переговори між країнами щодо встановлення морського кордону, розмежування Азово-Керченській та Чорноморській акваторії можливі за умови відсутності невирішеного спору, який стосується суверенітету або інших прав на материкову або острівну територію.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський назвав анексію Криму і війну на Донбасі шоковою терапією для України.