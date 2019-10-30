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МЗС України сподівається на якнайшвидше відновлення роботи посольства Ізраїлю

Новини » Політика    30.10.2019 - 18:20
МЗС України сподівається на якнайшвидше відновлення роботи посольства Ізраїлю
Фото: МЗС України (РБК-Україна)

МЗС уважно стежить за перебігом подій по страйк співробітників дипмісії

Міністерство закордонних справ України сподівається на якнайшвидше відновлення роботи посольства Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника українського МЗС Катерини Зеленко у Twitter.

За її словами, відомство уважно стежить за перебігом подій по страйк співробітників дипмісії.

"Уважно стежимо за перебігом подій по страйк співробітників дипломатичних місій Ізраїлю по всьому світу через скорочення фінансування. Сподіваємося на швидке і результативне вирішення цього питання відповідними відомствами Держави Ізраїль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 жовтня стало відомо, що Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні. Дипломатичне представництво не буде надавати консульські послуги, крім того, на територію посольства чи консульства заборонений в'їзд.

Призупинення роботи дипмісій пов'язана з масштабним страйком всіх посольств і консульств Ізраїлю. Страйк оголошено через рішення Міністерства фінансів Ізраїлю про скорочення коштів на підтримку роботи Мзс і закордонних представництв.

Пізніше ситуацію прокоментував посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон. Він заявив, що посольства Ізраїлю по всьому світу закрилися, "оскільки нам було відмовлено в базовому фінансовому обґрунтуванні, яке служило для належного виконання нашої роботи".

Посол Ізраїлю пояснив закриття дипмісій по всьому світу Ізраїль припинив роботу своїх посольств в усіх країнах
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