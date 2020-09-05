МИД: Украина не получила негативной реакции от международных партнеров после закрытия границ

С 28 августа по 28 сентября въезд в Украину закрыт для граждан всех иностранных государств. В отличие от того, что происходило в первые месяцы пандемии, нынешний запрет не абсолютный, предусмотрен длинный список исключений.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Радио Свобода".

Он напомнил, что правительство постаралось минимизировать влияние запрета на межчеловеческие контакты, в частности на въезд заграничных родственников. Кроме того, исключения предусмотрены для бизнес-контактов.

"Я, например, каждому посольству Украины поручил: если любой бизнесмен обращается и говорит, что мне надо улететь в Украину, я рассматриваю там инвестиции, у меня там бизнес или я хочу наладить торговлю с Украиной - чтобы получал такую возможность", - заявил Кулеба.

По его словам, в начале пандемии был введен бессрочный запрет на пересечение украинской границы иностранцами, который действовал до середины июня.

"Мы не получили какой-либо негативной реакции от наших международных партнеров по этому поводу. Потому как все понимают, что в условиях пандемии коронавируса правительства вынуждены идти на неординарные шаги", - констатировал руководитель МИД.

Напомним, ранее Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский заявил, что для белорусов нужно прописать облегченные условия въезда в Украину.

Позже в правительстве объяснили, что граждане Беларуси смогут въехать в Украину несмотря на действие постановления Кабмина о закрытии границ.

Как писало РБК-Украина, сейчас в список стран "красной зоны" Украины входят 65 государств, среди которых США, Испания, Румыния, Албания и другие.