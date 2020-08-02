МИД: Украина оплачивает правовую помощь почти трем десяткам осужденных в РФ

Украина восстановила платформу международной адвокации освобождения политзаключенных. 1 июля состоялось заседание с участием МИД, родственников заключенных, правозащитников, причастных к этому процессу органов власти.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Главкому".

По его словам, МИД обеспечивает контракты с адвокатами, представляющими интересы заключенных.

"По состоянию на сейчас 27 задержанных, или осужденных на территории РФ наших соотечественников получают правовую помощь за счет средств государственного бюджета. Политически переговоры об обмене ведутся на всех уровнях, от президента, главы МИД в ТКГ", - отметил Кулеба.

По его словам, дата проведения нового обмена будет зависеть от России, которая в период с 2016 по 2018 год неоднократно срывала договоренности по обмену, чтобы показать, что это происходит на их условиях и только от них все зависит.

Он также заявил, что разрыв дипотношений негативно повлияет на процесс защиты и освобождения незаконно удерживаемых Россией украинцев.

Напомним, Москва передала Турции обновленные списки украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации; Анкара следит за притеснениями крымских татар в оккупированном Крыму.