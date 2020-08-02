МЗС: Україна оплачує правову допомогу майже трьом десяткам засуджених в РФ

Україна відновила платформу міжнародної адвокації звільнення політв'язнів. 1 липня відбулося засідання за участю МЗС, родичів ув'язнених, правозахисників, причетних до цього процесу органів влади.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, МЗС забезпечує контракти з адвокатами, що представляють інтереси в'язнів.

"Станом на зараз 27 затриманих, або засуджених на території РФ наших земляків отримують правову допомогу коштом державного бюджету. Політично переговори про обмін ведуться на всіх рівнях, від президента, глави МЗС в ТКГ", - зазначив Кулеба.

За його словами, дата проведення нового обміну буде залежати від Росії, яка в період з 2016 до 2018 року неодноразово зривала домовленості щодо обміну, щоб показати, що це відбувається на їхніх умовах і тільки від них все залежить.

Він також заявив, що розрив дипвідносин негативно вплине на процес захисту і звільнення незаконно утримуваних Росією українців.

Нагадаємо, Москва передала Туреччині оновлені списки українських політв'язнів, незаконно утримуваних на території Російської Федерації; Анкара стежить за утисками кримських татар в окупованому Криму.