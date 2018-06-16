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В МИД требуют от России предоставить доступ к украинскому политзаключенному Карпюку

НовостиПолитика    16.06.2018 - 20:25
Фото: Марьяна Беца (РБК-Украина)
Фото: Марьяна Беца (РБК-Украина)

В МИД отметили, что "РФ продолжает свою игру"

В Министерстве иностранных дел Украины требуют от России предоставить доступ к украинскому политзаключенного Николая Карпюка. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"РФ продолжает свою "игру". Несмотря на договоренности омбудсмену Л. Денисовой отказали во встрече с Н. Карпюком. Выражаем протест, требуем доступа", - отметила Беца.

Напомним, ранее Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову, которая находится в Российской Федерации, не допустили к украинскому политзаключенному Николаю Карпюку. "Как Уполномоченного меня не могут допустить, так как не поступили соответствующие документы. Как частное лицо - потому что завершилось время подачи заявления. Впрочем, руководитель учреждения заверил меня, что заявление начнут рассматривать уже в начале недели", - сообщала омбудсмен.

Отметим, Карпюк получил в России 22,5 лет заключения якобы за участие в боевых действиях во время первой чеченской войны против российской армии. Его обвинили в создании и командовании отрядом "Викинг" и убийстве российских военных в 1994-1995 годах.

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Теги публикации: МИД Украины, Российская Федерация, Карпюк, Марьяна Беца  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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