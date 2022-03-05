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МЗС вимагає від Росії зупинити обстріли Маріуполя і Волновахи

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Субота 05 березня 2022 16:20
МЗС вимагає від Росії зупинити обстріли Маріуполя і Волновахи Фото: Евакуація з Волновахи (Національна поліція)
Автор: Антон Федорців

Міністерство закордонних справ звинуватило Росію у зриві домовленостей про створення гуманітарних коридорів для евакуації мешканців заблокованих окупантами міст.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис у Twitter речника МЗС Олега Ніколенка.

Росія продовжує обстріли Маріуполя, Волновахи та низки інших міст. Цим російська війська порушують домовленості про створення гуманітарних коридорів.

"Російські бомбардування, що тривають, роблять неможливими відкриття гуманітарних коридорів для безпечної евакуації мирних жителів. Ми закликаємо Москву негайно наказати російським військам припинити вогонь", – заявили в українському МЗС.

До слова, навіть у важких умовах із Волновахи вдалося евакуювати орієнтовно чотири сотні осіб.

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