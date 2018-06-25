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МИД требует у России обеспечить доступ Денисовой к украинским политзаключенным

НовостиПолитика    25.06.2018 - 10:40
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

По словам омбудсмена, "РФ убеждает мир, что с политзаключенными все в порядке"

Министерство иностранных дел Украины (МИД) в очередной раз обратилось к Российской Федерации (РФ) с просьбой обеспечить омбудсмену Людмиле Денисовой доступ к украинским политзаключенным в РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

"Информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, довольно противоречива: они голодают, или же, наоборот, прекратили голодовку, употребляют питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют", - отметила омбудсмен.

Также отмечается, что российская сторона "постоянно убеждает мир, что с ними все в порядке".

"Впрочем, их адвокаты говорят обратное. Все это вызывает большое беспокойство и недоверие! Я должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченком, Станиславом Клыхом, Романом Сущенко", - заявила Денисова.

"Требую от России срочно предоставить мне допуск к украинским политзаключенным!", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе летней сессии ПАСЕ, которая стартует сегодня в Страсбурге (Франция), пройдут дебаты по украинским политзаключенным, которых удерживают в Российской Федерации.

Также сообщалось, что Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд 25 июня подаст официальное прошение к президенту Российской Федерации (РФ) Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова.

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Теги публикации: Российская Федерация, Украина, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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