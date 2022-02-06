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МИД США и Польши обсудили общие интересы и вызовы: коснулись Украины

Автор: Наталья Скороход

Правительства США и Польши провели стратегический диалог, на котором обсудили общие интересы, угрозы и вызовы. Представители обеих стран говорили не только о сотрудничестве стран, но и о российской угрозе и ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Отмечается, что консультации проходили между министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и госсекретарем США Энтони Блинкеном, также в них приняли участие межведомственные и межминистерские представители обоих правительств.

В заявлении обеих стран отмечается, что США

Напомним, что в Польшу уже начали прибывать военные из США. Всего ожидается, что в этой стране будут дислоцироваться 1700 американских военных.

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