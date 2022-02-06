МЗС США та Польщі обговорили спільні інтереси та виклики: торкнулися України

Уряди США та Польщі провели стратегічний діалог, на якому обговорили спільні інтереси, загрози та виклики. Представники обох країн говорили не тільки про співпрацю країн, а й про російську загрозу та ситуацію в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.
Відзначається, що консультації проходили між міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау і держсекретарем США Ентоні Блінкеном, також в них взяли участь міжвідомчі і міжміністерські представники обох урядів.
У заяві обох країн зазначається, що США
Нагадаємо, що до Польщі вже почали прибувати військові з США. Всього очікується, що в цій країні будуть дислокуватися 1700 американських військових.