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МЗС про терміни вступу України в ЄС: наполягаємо на наданні кандидатства в червні

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Україна, Понеділок 23 травня 2022 13:14
МЗС про терміни вступу України в ЄС: наполягаємо на наданні кандидатства в червні Фото: прессекретар МЗС України Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Наталія Гурковська

Надання статусу члена ЄС вже в червні стане "важливим сигналом для українців" з боку Європи. Водночас в Україні розуміють, що статус члена не є гарантією негайного вступу до Європейського союзу.

Про це РБК-Україна сказав речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи заяву міністра-делегата Франції з європейських справ про довгостроковий ступ України до ЄС.

"Війна Росії проти України засвідчила необхідність переосмислення майбутнього Європи. Підходи, якими донині керувалися європейські політики, не змогли убезпечити Європейський континент від нової агресії. Розмови про альтернативи, які можуть замінити повноцінну інтеграцію України в ЄС - зміна форми, але не змісту. Цей шлях не зробить європейську спільноту сильнішою та більш процвітаючою. Саме тому ми наполягаємо на наданні Україні статусу кандидата в члени в ЄС вже в червні", - сказав він.

За його словами, нині Україна - єдине місце в Європі, де люди захищають європейські цінності ціною власних життів. Кандидатство стане важливим сигналом для українців, що Європа цінує та поважає їхні зусилля.

"Надання статусу кандидата в члени ЄС не означає негайного членства. Це - процес, який потрібно пройти. І ми впевнені, що ми пройдемо цей шлях швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство", - констатує Ніколенко..

Як повідомлялось, міністр-делегат Франції з європейських справ Клеман Бон заявив, що вступ України до Євросоюзу може зайняти 15 або 20 років. Українській владі слід прислухатися до пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона про альтернативний варіант.

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