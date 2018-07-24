Украинцев нет среди погибших в результате лесного пожара в Греции, - МИД

По информации Кирилича, всего в результате пожара погибли 24 человека

Среди погибших в результате масштабного лесного пожара, который произошел вчера, 23 июля, на запад от Афин (Греция), украинцев нет. Об этом сообщил заместитель главы департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в своем Twitter.

Как сообщил Кирилич, в результате пожара погибло 24 человека, еще около 200 пострадали.

"По предварительной информации, среди пострадавших граждан Украины нет", - написал он.

Напомним, вчера, 23 июля, в Греции на запад от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который заставил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.

Фото: лесной пожар в Греции

Позже стало известно, что в результате пожара погибли по меньшей мере 20 человек.