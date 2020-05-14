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В МИД сообщили, на кого не будут распространяться новые правила поездок в Беларусь

Новости » Политика     14.05.2020 - 16:41
В МИД сообщили, на кого не будут распространяться новые правила поездок в Беларусь
Иллюстративное фото (facebook)

Украинцы, проживающие в приграничных районах Украины, смогу ездить в Беларусь по внутренним паспортам

С 1 сентября граждане Украины не смогут совершать поездки в Беларусь без заграничного паспорта, однако в правительстве сделали некоторые исключения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Сообщается, что граждане Украины, которые после 1 сентября будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, не нужно волноваться. Государственная пограничная служба будет пропускать украинцев по внутренним паспортам по возвращению в страну.

Также украинцы, которые проживают в приграничных районах Украины, смогут ездить в Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для детей до 18 лет).

Также запланированные изменения режима пересечения границы не касаются граждан Беларуси.

Напомним, 13 мая Кабинет министров принял постановление, согласно которому граждане Украины не смогут пересекать границу с Беларусью по внутреннему паспорту в форме "книжечки". Однако было уточнено, что границу также можно будет пересекать при наличии ID-карты.

Кроме того, 1 марта 2020 года вступили изменения в правила пересечения границы с Российской Федерацией, теперь для этого украинцам необходим заграничный паспорт.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины МИД УкраиныБеларусьпаспорт
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