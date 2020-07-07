В МИД сомневаются, что ЕС откроет границы для украинцев на следующей неделе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине за последние две недели была негативная статистика по коронавирусу. Это один из критериев, на которые обращает внимание Европейский Союз во время принятия решений.

Об этом он заявил на брифинге.

Кулеба сомнивается, что на следующей неделе это решение может быть пересмотрено.

"Но мы будем работать с европейскими коллегами, чтобы как только Украина впишется в эту нормативку, мы сразу получили зеленый свет со стороны ЕС", - заявил он.

Напомним, МИД назвал категории украинцев, которым не запретили въезд в Евросоюз.

Отметим, украинские граждане состоянию на сейчас могут въехать в 23 страны.

Кроме того, почему ограничен въезд украинцев в ЕС, объясняли в Министерстве здравоохранения.

РБК-Украина писало, что 17 украинских туристов вылетели в Афины из Киева рейсами Ryanair и Wizz Air; но из-за запрета на въезд в ЕС граждан третьих стран их не выпустили из аэропорта.