МИД сомневается в визите Зеленского в США до решения по импичменту Трампу

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Сроки визита Зеленского в США зависят от итогов расследования

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США несвоевременен, пока идет расследование по импичменту американского президента Дональда Трампа. Об этом в интервью УНИАН заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, приглашение Зеленского в США "лежит, условно говоря, на столе".

"Дипломатические советники и министр иностранных дел работают над тем, чтобы это произошло. Наверное, вы правы, и, очевидно, (для визита, - ред.) не лучшее время, когда ведется расследование импичмента. К большому сожалению, для нас, упоминается и Украина. Поэтому надо, по меньшей мере, подождать, пока закончится расследование. Это внутреннее дело США. Украина просто ждет приглашения", - отметил Пристайко.

В то же время он добавил, что продвижение в вопросе визита Зеленского в США зависит от американской стороны.

"Разговор ведется чисто технический. Нас ничего не сдерживает от того, чтобы заправить самолет и отправиться", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее американская газета The New York Times сообщало, что Зеленский ищет новых контактов с Трампом. По данным издания люди Зеленского встречаются с лоббистами, которые имеют тесные связи с администрацией Белого дома.