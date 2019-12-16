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МЗС сумнівається у візиті Зеленського до США до рішення щодо імпічменту Трампу

Новини » Політика     16.12.2019 - 11:49
МЗС сумнівається у візиті Зеленського до США до рішення щодо імпічменту Трампу
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Терміни візиту Зеленського в США залежать від підсумків розслідування

Візит президента України Володимира Зеленського до США невчасний, поки йде розслідування щодо імпічменту американського президента Дональда Трампа. Про це в інтерв'ю УНИАН заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, запрошення Зеленського до США "лежить, умовно кажучи, на столі".

"Дипломатичні радники і міністр закордонних справ працюють над тим, щоб це сталося. Напевно, ви маєте рацію, і, очевидно, (для візиту, - ред.) не найкращий час, коли ведеться розслідування імпічменту. На превеликий жаль, для нас, згадується і Україна. Тому треба, щонайменше, почекати, поки закінчиться розслідування. Це внутрішня справа США. Україна просто чекає запрошення", - зазначив Пристайко.

У той же час він додав, що просування у питанні візиту Зеленського до США залежить від американської сторони.

"Розмова ведеться чисто технічна. Нас нічого не стримує від того, щоб заправити літак і відправитися", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше американська газета The New York Times повідомляло, що Зеленський шукає нових контактів з Трампом. За даними видання люди Зеленського зустрічаються з лобістами, які мають тісні зв'язки з адміністрацією Білого дому.

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