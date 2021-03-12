МИД: в случае эскалации агрессии, санкции против России должны быть ужесточены

Министерство иностранных дел отреагировало на решение Совета Европы о продлении действия персональных санкций против России . Санкции касаются агрессивных действий России против Украины.

Об этом говорится на сайте МИД .

В министерстве считают это решение является свидетельством того, что Евросоюз остается надежным партнером Украины в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности.

"Российская Федерация должна немедленно прекратить агрессию против Украины и вернуться к выполнению своих международно-правовых и политических обязательств. В случае дальнейшего продолжения и эскалации Россией агрессивных действий в отношении Украины, реакция международного сообщества должна быть адекватной, а санкции ужесточены", - заявили в МИД.