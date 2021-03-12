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МЗС: у разі ескалації агресії, санкції проти Росії мають бути посилені

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ відреагувало на рішення Ради Європи про продовження дії персональних санкцій проти Росії. Санкції стосуються агресивних дій Росії проти України.

Про це йдеться на сайті МЗС.

В міністерстві вважають це рішення є свідченням того, що Євросоюз залишається надійним партнером України у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

"Російська Федерація має негайно припинити агресію проти України і повернутися до виконання своїх міжнародно-правових та політичних зобов’язань. У разі подальшого продовження та ескалації Росією агресивних дій щодо України, реакція міжнародної спільноти має бути адекватною, а санкції посилені", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, сьогодні ЄС ще на півроку продовжив санкції проти 117 фізичних та 48 юридичних осіб з Росії. Санкції, які передбачають обмеження на поїздки та заморозку активів, будуть діяти до 15 вересня 2021 року.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для скасування європейських санкцій Росія повинна відмовитися від агресивної політики щодо України.

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Новини України МЗСРосійська ФедераціяСанкції проти Росії
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