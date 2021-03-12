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МИД: в случае эскалации агрессии, санкции против России должны быть ужесточены

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 21:22
МИД: в случае эскалации агрессии, санкции против России должны быть ужесточены Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел отреагировало на решение Совета Европы о продлении действия персональных санкций против России. Санкции касаются агрессивных действий России против Украины.

Об этом говорится на сайте МИД.

В министерстве считают это решение является свидетельством того, что Евросоюз остается надежным партнером Украины в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности.

"Российская Федерация должна немедленно прекратить агрессию против Украины и вернуться к выполнению своих международно-правовых и политических обязательств. В случае дальнейшего продолжения и эскалации Россией агрессивных действий в отношении Украины, реакция международного сообщества должна быть адекватной, а санкции ужесточены", - заявили в МИД.

Напомним, сегодня ЕС еще на полгода продлил санкции против 117 физических и 48 юридических лиц из России. Санкции, предусматривающие ограничения на поездки и заморозку активов, будут действовать до 15 сентября 2021 года.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для отмены европейских санкций Россия должна отказаться от агрессивной политики в отношении Украины.

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