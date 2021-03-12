МЗС: у разі ескалації агресії, санкції проти Росії мають бути посилені
Міністерство закордонних справ відреагувало на рішення Ради Європи про продовження дії персональних санкцій проти Росії. Санкції стосуються агресивних дій Росії проти України.
Про це йдеться на сайті МЗС.
В міністерстві вважають це рішення є свідченням того, що Євросоюз залишається надійним партнером України у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.
"Російська Федерація має негайно припинити агресію проти України і повернутися до виконання своїх міжнародно-правових та політичних зобов’язань. У разі подальшого продовження та ескалації Росією агресивних дій щодо України, реакція міжнародної спільноти має бути адекватною, а санкції посилені", - заявили в МЗС.
Нагадаємо, сьогодні ЄС ще на півроку продовжив санкції проти 117 фізичних та 48 юридичних осіб з Росії. Санкції, які передбачають обмеження на поїздки та заморозку активів, будуть діяти до 15 вересня 2021 року.
Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для скасування європейських санкцій Росія повинна відмовитися від агресивної політики щодо України.