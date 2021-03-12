МЗС: у разі ескалації агресії, санкції проти Росії мають бути посилені

Міністерство закордонних справ відреагувало на рішення Ради Європи про продовження дії персональних санкцій проти Росії . Санкції стосуються агресивних дій Росії проти України.

Про це йдеться на сайті МЗС .

В міністерстві вважають це рішення є свідченням того, що Євросоюз залишається надійним партнером України у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

"Російська Федерація має негайно припинити агресію проти України і повернутися до виконання своїх міжнародно-правових та політичних зобов’язань. У разі подальшого продовження та ескалації Росією агресивних дій щодо України, реакція міжнародної спільноти має бути адекватною, а санкції посилені", - заявили в МЗС.