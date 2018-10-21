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МИД Словакии подверглось масштабной кибератаке со стороны "больших держав"

Новости » Политика    21.10.2018 - 19:58
Фото: Петер Пеллегрини (facebook.com/pellegrini_peter)
Фото: Петер Пеллегрини (facebook.com/pellegrini_peter)

Братислава не имеет достаточно доказательств причастности РФ

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Министерство иностранных дел (МИД) страны подверглось кибератаке со стороны "больших держав". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТА3.

Пеллегрини отметил, что Братислава не имеет достаточно доказательств, чтобы обвинить Москву в кибератаке на МИД Словакии.

"Информация, которая поступила ко мне от военной разведки, не дает возможности точно сказать, что РФ несет ответственность за атаку. Я в то же время не могу это исключить", - сказал он.

По словам министра, МИД подвергся нападению хакеров "из больших государств".

"Документы секретного характера похищены не были", - отметил Пеллегрини.

Напомним, ранее сообщалось, что глава разведки Швейцарии Жан-Филипп Годен заявил, что масштабы шпионской деятельности РФ в стране растут. Данное заявление разведка сделала после двух инцидентов с участием предполагаемых российских агентов, которые пытались проникнуть на швейцарские объекты.

Как писало РБК-Украина ранее, министр Великобритании по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что Запад не должен недооценивать навыки шпионских служб Кремля. По его словам, недавние неудачи российской военной разведки (ГРУ) позволяют насмехаться над их шпионами, но недооценивать их навыки не стоит.

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