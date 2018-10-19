Глава разведки Швейцарии заявил, что масштабы шпионской деятельности РФ в стране растут

Фото: Жан-Филипп Годен (swissinfo ch)

Глава разведки не уточнил число шпионов, но назвал его значительным

Шпионская активность России в Швейцарии довольно значительна и продолжает расти. Об этом сообщил директор Федеральной разведывательной службы Швейцарии Жан-Филипп Годен в пятницу, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Данное заявление разведка сделала после двух инцидентов с участием предполагаемых российских агентов, которые пытались проникнуть на швейцарские объекты.

"Я не могу рассказать многочисленные подробности о действиях России в Швейцарии, но очевидно, что активность выше, чем раньше", - сказал Годен на пресс-конференции.

При этом он не уточнил число шпионов, но назвал его значительным.

"Я не могу сказать, о каком числе шпионов идет речь, но оно значительно. Конечно, у меня много данных, но я поделюсь ими с моими коллегами, а не со СМИ", - подчеркнул глава разведки.

Напомним, министр Великобритании по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что Запад не должен недооценивать навыки шпионских служб Кремля. По его словам, недавние неудачи российской военной разведки (ГРУ) позволяют насмехаться над их шпионами, но недооценивать их навыки не стоит.

Как писало РБК-Украина ранее, власти Великобритании и Германии могут ввести новые санкции против РФ из-за обвинений в кибератаках, которые прозвучали в Министерстве юстиции США и Министерстве обороны Нидерландов. В частности, такое заявление прозвучало от британского лидера палаты общин Дэвида Лидингтона.

Добавим, Германия обвинила РФ в масштабных кибератаках. Немецкое правительство полностью доверяет оценке британских и голландских властей относительно кибератак со стороны России.