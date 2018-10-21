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МЗС Словаччини зазнало масштабної кібератаки з боку "великих держав"

Новини » Політика    21.10.2018 - 19:58
Фото: Петер Пеллегріні (facebook.com/pellegrini_peter)
Фото: Петер Пеллегріні (facebook.com/pellegrini_peter)

Братислава не має достатньо доказів у причетності РФ

Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Міністерство закордонних справ (МЗС) країни зазнало кібератаки з боку "великих держав". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТА3.

Пеллегріні зазначив, що Братислава не має достатньо доказів, щоб звинуватити Москву у кібератаці на МЗС Словаччини.

"Інформація, що поступила до мене від військової розвідки, не дає можливості точно сказати, що РФ несе відповідальність за атаку. Я в той же час не можу це виключити", - сказав він.

За словами міністра, МЗС зазнало нападу хакерів "з великих держав".

"Документи секретного характеру викрадені не були", - зазначив Пеллегріні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава розвідки Швейцарії Жан-Філіп Годен заявив, що масштаби шпигунської діяльності РФ у країні ростуть. Дану заяву розвідка зробила після двох інцидентів за участю ймовірних російських агентів, які намагалися проникнути на швейцарські об'єкти.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр Великобританії з питань безпеки Бен Уоллес заявив, що Захід не повинен недооцінювати навички шпигунських служб Кремля. За його словами, недавні невдачі російської військової розвідки (ГРУ) дозволяють насміхатися над їх шпигунами, але недооцінювати їх навички не варто.

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