МИД Швеции вызвал российского посла из-за кибератак на федерацию спорта

Накануне, 13 апреля, шведская прокуратура сообщила, что прекратила расследование о кибератаках на Шведскую спортивную конфедерацию, которые произошли в период с декабря 2017 года по май 2018-го. По данным ведомства, за ними стоял 85-й центр Главного разведывательного управления Генштаба РФ, также известный как войсковая часть № 26165.

Взломы привели к тому, что ГРУ РФ получило доступ к личной информации шведских спортсменов, в том числе к их медицинским данным, сообщила шведская прокуратура. Расследование было прекращено в связи с отсутствием условий для судебного преследования за границей или экстрадиции в королевство.

"Неприемлемое, серьезное нарушение секретности данных против Шведской конфедерации спорта, нарушающее действующие нормы. Российский посол был вызван в МИД для объяснений", - написала она.