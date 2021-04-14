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МИД Швеции вызвал российского посла из-за кибератак на федерацию спорта

Автор: Артур Родивилов

Швеция обвинила Россию в кибератаке на Шведскую конфедерацию спорта. МИД королевства вызвал российского посла.

Об этом в Twitter сообщила глава министерства Анн Линде.

Накануне, 13 апреля, шведская прокуратура сообщила, что прекратила расследование о кибератаках на Шведскую спортивную конфедерацию, которые произошли в период с декабря 2017 года по май 2018-го. По данным ведомства, за ними стоял 85-й центр Главного разведывательного управления Генштаба РФ, также известный как войсковая часть № 26165.

Взломы привели к тому, что ГРУ РФ получило доступ к личной информации шведских спортсменов, в том числе к их медицинским данным, сообщила шведская прокуратура. Расследование было прекращено в связи с отсутствием условий для судебного преследования за границей или экстрадиции в королевство.

"Неприемлемое, серьезное нарушение секретности данных против Шведской конфедерации спорта, нарушающее действующие нормы. Российский посол был вызван в МИД для объяснений", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Швеция разоблачила шпиона, который передавал России сведения о Volvo и Scania.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в августе прошлого года Австрия впервые в истории выслала российского дипломата из-за шпионского скандала.

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Новости Украины посолкибератака
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