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МИД Швеции пригрозило РФ серьезной реакцией в случае агрессии против Украины

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Швеция, Понедельник 13 декабря 2021 12:44
МИД Швеции пригрозило РФ серьезной реакцией в случае агрессии против Украины Фото: МИД Швеции пригрозило РФ серьезной реакцией (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает, что дальнейшая агрессия России против Украины может повлечь за собой жесткую реакцию. По ее мнению, необходимо сохранять европейский порядок безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на twitter-аккаунт главы МИД Швеции Анн Линде.

"Объединенная поддержка ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины на заседании совета министров иностранных дел. Россия должна привести ситуацию к деэскалации. Дальнейшая агрессия столкнется с сильной реакцией. Необходимо сохранить европейский порядок безопасности", - написала Линде.

Напомним, в понедельник, 13 декабря министры иностранных дел стран ЕС проведут встречу в Брюсселе. Во время которой, в частности, обсудят наращивание и передвижение войск и техники на границе с Украиной.

Отметим, сегодня в министерстве иностранных дел РФ ответили, собирается ли РФ нападать на Украину.

Добавим, ранее министр обороны Украины Резников заявил, что вторжение России в Украину может закончиться кровавой резней.

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