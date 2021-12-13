ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МЗС Швеції пригрозило РФ серйозною реакцією у разі агресії проти України

Новость на русском →
Швеція, Понеділок 13 грудня 2021 12:44
МЗС Швеції пригрозило РФ серйозною реакцією у разі агресії проти України Фото: МЗС Швеції пригрозило РФ серйозною реакцією (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде вважає, що подальша агресія Росії проти України може спричинити за собою жорстку реакцію. На її думку, необхідно зберігати європейський порядок безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на twitter-аккаунт глави МЗС Швеції Анн Лінде.

"Об'єднана підтримка ЄС суверенітету і територіальної цілісності України на засіданні Ради міністрів закордонних справ. Росія повинна привести ситуацію до деескалації. Подальша агресія зіткнеться з сильною реакцією. Необхідно зберегти європейський порядок безпеки", - написала Лінде.

Нагадаємо, у понеділок, 13 грудня міністри закордонних справ країн ЄС проведуть зустріч у Брюсселі. Під час якої, зокрема, обговорять нарощування та пересування військ і техніки на кордоні з Україною.

Зазначимо, сьогодні в Міністерстві закордонних справ РФ відповіли, чи збирається РФ нападати на Україну.

Додамо, раніше міністр оборони України Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може закінчитися кривавою різаниною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швеція Агресія РФ
NEWS
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
DAILY
Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році