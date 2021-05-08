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МЗС: сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни

Новость на русском → Субота 08 травня 2021 10:56
МЗС: сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни Фото: МЗС України опублікувало заяву до Дня пам'яті та примирення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Протягом багатьох десятиліть Україна сподівалася, що війна більше ніколи не прийде на наші землі. Однак сьогодні доводиться захищати не тільки свої території, але і всю демократичну Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України до Дня пам'яті і примирення.

У міністерстві нагадали, що в ході Другої світової, загинули понад 8 млн українців.

"Протягом багатьох десятиліть ми сподівались, що війна більше ніколи не прийде на українську землю. Але в 2014 Росія розпочала військову агресію проти України та окупувала частину нашої території. Сьогодні Україна захищає не лише саму себе, але й всю демократичну Європу. Ту Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни та яка об’єднана головною ідеєю "ніколи знову", - йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні - День пам'яті і примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. З 2015 року в нашій країні ця пам'ятна дата відзначається нарівні з Європою і США. Меморіальні заходи продовжаться 9 травня - в 76-ту річницю перемоги над нацизмом.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що День пам'яті і примирення в Україні відзначають не для того, щоб замінити 9 травня. Це потрібно, щоб не забувати історію та зрозуміти її повніше.

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