МЗС: сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни
Протягом багатьох десятиліть Україна сподівалася, що війна більше ніколи не прийде на наші землі. Однак сьогодні доводиться захищати не тільки свої території, але і всю демократичну Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України до Дня пам'яті і примирення.
У міністерстві нагадали, що в ході Другої світової, загинули понад 8 млн українців.
"Протягом багатьох десятиліть ми сподівались, що війна більше ніколи не прийде на українську землю. Але в 2014 Росія розпочала військову агресію проти України та окупувала частину нашої території. Сьогодні Україна захищає не лише саму себе, але й всю демократичну Європу. Ту Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни та яка об’єднана головною ідеєю "ніколи знову", - йдеться в заяві міністерства.
Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні - День пам'яті і примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. З 2015 року в нашій країні ця пам'ятна дата відзначається нарівні з Європою і США. Меморіальні заходи продовжаться 9 травня - в 76-ту річницю перемоги над нацизмом.
Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що День пам'яті і примирення в Україні відзначають не для того, щоб замінити 9 травня. Це потрібно, щоб не забувати історію та зрозуміти її повніше.