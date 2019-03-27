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МИД сделал заявление в годовщину резолюции ГА ООН о целостности Украины

Новости » Политика    27.03.2019 - 10:32
МИД сделал заявление в годовщину резолюции ГА ООН о целостности Украины
Фото: МИД Украины (mfa.gov.ua)

Международное сообщество пять лет назад не признало оккупацию Крыма российскими войсками

Министерство иностранных дел сделало заявление по случаю пятой годовщины принятия резолюции Генеральной ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как отмечается в заявлении, 27 марта 2014 года международное сообщество в ответ на грубую агрессию РФ подтвердило полную приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Генеральная ассамблея подчеркнула, что т.н. "референдум" 16 марта 2014 года является незаконным и не может стать основой для любого изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя, и призвала все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать какие-либо изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя на основании упомянутого выше референдума", - говорится в заявлении.

В то же время, несмотря на санкции и четкое требование международного сообщества, Российская Федерация не отказалась от оккупации Крыма. Наоборот, продолжающиеся грубые нарушения прав человека в Крыму и милитаризация полуострова является лишь "верхушкой айсберга" развернутой Россией масштабной кампании нарушения норм и принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН, международного гуманитарного и морского права и международного права в области прав человека, отметили в МИД.

"Украина будет продолжать принимать все меры согласно международному праву для противодействия агрессии РФ, защиты прав украинских граждан, восстановления своей территориальной целостности и обеспечения полного возмещения Россией убытков, причиненных ее международными противоправными действиями", - отмечается в заявлении.

Напомним, оккупационная администрация Крыма утром 27 марта 2019 года устроила массовые обыски у крымских татар. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал их актом наиболее массового нарушения прав человека в оккупированном Крыму, проведенных в один день

Как сообщало РБК-Украина, на сегодняшний день в Крыму не осталось ни одной школы с обучением на украинском языке.

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