ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Крыму не осталось ни одной школы с обучением на украинском языке

Новости » Общество    26.03.2019 - 14:26
В Крыму не осталось ни одной школы с обучением на украинском языке
Иллюстративное фото (УНИАН)

Только в Симферополе есть класс с изучением украинского языка

Согласно результатам мониторинга Крымской правозащитной группы, в оккупированном Крыму не осталось ни одной школы, в которой изучение всех предметов ведется на украинском языке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Крымской правозащитной группы.

Отмечается, что "министерство образования Республики Крым" сообщило, что в 2018-2019 учебном году в Крыму обучается более 2 млн детей. Из них 6100 (3,1%) обучаются на крымскотатарском языке и 249 (0,2%) - на украинском.

В частности, сообщалось, что в оккупированном Крыму работает 15 школ с крымскотатарским языком обучения и 1 школа с украинским языком. Дополнительно заявлено, что в 5 школах есть 8 классов с украинским языком обучения.

Однако правозащитники установили, что в школе № 20 в городе Феодосии, которая заявлена как школа с украинским языком обучения, по информации родителей, обучение по всем предметам ведется на русском языке. Украинский язык остался только как отдельный предмет в некоторых классах.

Из школ, в которых якобы есть классы с украинским языком обучения, только в "Симферопольской академической гимназии" действуют подобные классы. В "Гимназия № 11 им. К.А. Тренева в Симферополе украинский язык преподается как факультатив, а изучение всех предметов проводится на русском языке, и вывеска на входе в учебное заведение только на русском языке.

"В Крыму не осталось ни одной школы, в которой изучение всех предметов ведется на украинском языке. Классов с украинским языком обучения также значительно меньше, чем заявлено оккупационной властью. Школы, которые официально заявлены как школы с крымскотатарским языком обучения, фактически таковыми не являются, а обучение в них ведется как на крымскотатарском, так и на русском языке", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в России проживает более двух миллионов украинского национального меньшинства, на сегодня на территории Российской Федерации (РФ) нет ни одной школы, где обучение полностью велось бы на украинском языке.

Ранее сообщалось, что в Одессе школьникам раздали изображение карты Украины, на которых отсутствовал Крым.

Немецкие политики планируют посетить Крым ЕС не признает аннексию Крыма Россией, - декларация
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Крымукраинский язык
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь