В Крыму не осталось ни одной школы с обучением на украинском языке

Иллюстративное фото (УНИАН)

Только в Симферополе есть класс с изучением украинского языка

Согласно результатам мониторинга Крымской правозащитной группы, в оккупированном Крыму не осталось ни одной школы, в которой изучение всех предметов ведется на украинском языке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Крымской правозащитной группы.

Отмечается, что "министерство образования Республики Крым" сообщило, что в 2018-2019 учебном году в Крыму обучается более 2 млн детей. Из них 6100 (3,1%) обучаются на крымскотатарском языке и 249 (0,2%) - на украинском.

В частности, сообщалось, что в оккупированном Крыму работает 15 школ с крымскотатарским языком обучения и 1 школа с украинским языком. Дополнительно заявлено, что в 5 школах есть 8 классов с украинским языком обучения.

Однако правозащитники установили, что в школе № 20 в городе Феодосии, которая заявлена как школа с украинским языком обучения, по информации родителей, обучение по всем предметам ведется на русском языке. Украинский язык остался только как отдельный предмет в некоторых классах.

Из школ, в которых якобы есть классы с украинским языком обучения, только в "Симферопольской академической гимназии" действуют подобные классы. В "Гимназия № 11 им. К.А. Тренева в Симферополе украинский язык преподается как факультатив, а изучение всех предметов проводится на русском языке, и вывеска на входе в учебное заведение только на русском языке.

"В Крыму не осталось ни одной школы, в которой изучение всех предметов ведется на украинском языке. Классов с украинским языком обучения также значительно меньше, чем заявлено оккупационной властью. Школы, которые официально заявлены как школы с крымскотатарским языком обучения, фактически таковыми не являются, а обучение в них ведется как на крымскотатарском, так и на русском языке", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в России проживает более двух миллионов украинского национального меньшинства, на сегодня на территории Российской Федерации (РФ) нет ни одной школы, где обучение полностью велось бы на украинском языке.

Ранее сообщалось, что в Одессе школьникам раздали изображение карты Украины, на которых отсутствовал Крым.