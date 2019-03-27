МЗС зробив заяву в річницю резолюції ГА ООН щодо цілісності України

Фото: МЗС України (mfa.gov.ua)

Міжнародне співтовариство п'ять років тому не визнало окупацію Криму російськими військами

Міністерство закордонних справ зробило заяву з нагоди п'ятої річниці схвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262 "Територіальна цілісність України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Як зазначається в заяві, 27 березня 2014 року міжнародне співтовариство у відповідь на брутальну агресію РФ підтвердило повну відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Генеральна асамблея підкреслила, що т.зв. "референдум" 16 березня 2014 року є незаконним та не може стати основою для будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, та закликала всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані установи не визнавати будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на основі згаданого вище "референдуму", - йдеться в заяві.

У той же час, незважаючи на санкції та чітку вимогу міжнародної спільноти, Російська Федерація не відмовилася від окупації Криму. Навпаки, триваючі грубі порушення прав людини в Криму та мілітаризація півострова є лише "верхівкою айсберга" розгорнутої Росією масштабної кампанії порушення норм і принципів міжнародного права, закріплених у Статуті ООН, міжнародного гуманітарного і морського права й міжнародного права у галузі прав людини, зазначили в МЗС.

"Україна продовжуватиме вживати всіх заходів відповідно до міжнародного права для протидії агресії РФ, захисту прав українських громадян, відновлення своєї територіальної цілісності та забезпечення повного відшкодування Росією збитків, завданих її міжнародними протиправними діями", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Криму вранці 27 березня 2019 року влаштувала масові обшуки у кримських татар. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав їх актом найбільш масового порушення прав людини в окупованому Криму, здійснені в один день

Як повідомляло РБК-Україна, на сьогоднішній день в Криму не залишилося жодної школи з навчанням українською мовою.