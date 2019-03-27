Чубаров назвал массовые обыски в Крыму новой волной репрессий

Фото: обыски в Крыму (facebook.com/anton.naumliuk)

Обыски в Крыму проходят в домах не менее 25 крымских татар

Массовые обыски в Крыму утром 27 марта являются новой волной репрессий против местных активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

По его словам, российские силовики проводят обыски у не менее 25 крымскотатарских семей в Симферополе и Белогорском районе. Он также отметил, что силовики не пускают адвокатов на место обысков.

"Сегодняшние вторжения российских оккупантов в дома крымских татар является актом наиболее массового нарушения прав человека в оккупированном Крыму, совершенных в один день. Уже известны случаи подброса при обысках запрещенных предметов и книг. Очевидно, в оккупированном Крыму началась новая, еще более жестокая волна репрессий и гонений на крымских татар, целью которых является попытка привести их в полную покорность оккупантам", - добавил Чубаров.

Отметим, ранее в Крыму заявили, что обыски проходят по делу организации "Хизб-ут-Тахрир".

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму не осталось ни одной школы с обучением на украинском языке.

РБК-Украина писало, что в России проживает более 2 млн украинцев, и на сегодня в этой стране нет ни одной школы с украинским языком обучения.