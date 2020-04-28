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Минздрав: при соблюдении всех карантинных мероприятий пик маловероятен

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 09:37
Минздрав: при соблюдении всех карантинных мероприятий пик маловероятен
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Ранее в Минздраве сообщали о возможном пике через неделю

В Украине может не состояться пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 при соблюдении всех карантинных мероприятий. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил министр, для этого в Украине и вводились ограничительные меры карантина.

"Все эти меры, которые мы проводим, с точки зрения введения карантина, я уверен, что если мы будем следовать рекомендациям и утвержденного плана Минздрава, мы в состоянии избежать пика", - заявил Степанов.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку коронавируса через неделю. По его словам, пик ожидается как раз через 14 дней после Пасхи, так как многие украинцы не соблюдали условия карантина в этот день.

Напомним, по последним данным Минздрава, по состоянию на утро 28 апреля в Украине число зараженных коронавирусом составило 9 410 человек. За прошлые сутки подтвердили 401 новый случай, что на 9 больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 992 пациента.

Также сообщалось, что за прошлые сутки в Украине умерли 18 пациентов с COVID-19. Общее количество жертв коронавируса выросло до 239.

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