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У Трампа задерживают поставки оружия Украине на 30 млн долларов, - BuzzFeed

Новости » Политика     07.02.2020 - 17:48
У Трампа задерживают поставки оружия Украине на 30 млн долларов, - BuzzFeed
Фото: Белый дом (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Белый дом несколько месяцев задерживает коммерческие поставки

Администрация президента США Дональда Трампа задерживает коммерческие поставки оружия Украине на 30 млн долларов, украинская сторона хочет вернуть деньги. Об этом пишет издание BuzzFeed News.

Отметим, в основе истории с импичментом Трампа была задержка 391 млн долларов на военную помощь Украине, однако этот пакет был не единственной передачей вооружений. По данным BuzzFeed, несколько прямых коммерческих поставок оружия до сих пор остаются замороженными.

В частности, администрация Трампа отказывает в одобрении по крайней мере шести коммерческих заказов на общую сумму около 30 млн долларов. Источники BuzzFeed утверждают, что пять сделок приостановлены примерно на год, а шестая - на срок более года.

Посольство США в Украине отказывается комментировать этот вопрос, а Белый дом и Государственный департамент не ответили на запросы о комментариях. Также свои комментарии не предоставил и "Укроборонпром".

Источники полагают, что задержки могут быть связаны с попыткой Китая купить украинскую компанию "Мотор Сич".

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году Украина получит от Соединенных Штатов системы вооружения, в частности, противокорабельные ракеты.

До этого президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов.

Ключевой свидетель в деле импичмента Трампа покидает Белый дом, - CNN
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиоружиеДональд Трамп
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