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МЗС вважає продаж "Мотор Січ" великою дипломатичною грою

Новини » Політика     14.06.2020 - 18:31
МЗС вважає продаж "Мотор Січ" великою дипломатичною грою
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Підприємство "Мотор Січ" опинилося в центрі цієї дипломатичної гри

Українське підприємство "Мотор Січ" опинилося в центрі великої дипломатичної гри між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Ситуація довкола продажу підприємства є вузькою та специфічною.

Про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, підприємство "Мотор Січ" не є фактором інвестиційного клімату.

"Мотор Січ" опинилася в центрі великої дипломатичної гри. Для України є тільки один інтерес - стратегічний розвиток українського підприємства та українських технологій в Україні", - пояснив він.

Глава МЗС додав, що наразі рішення про продаж підприємства розглядає Антимонопольний комітет, а паралельно розробляють законопроект про інвестиції у стратегічні сфери.

Минулого року в держконцерні "Укроборонпром" заявили, що китайська компанія Skyrizon придбала 50% акцій підприємства "Мотор Січ". Пізніше продаж компанії підтвердив почесний президент компанії В'ячеслав Богуслаєв. Він розповів, що за акції китайська сторона зобов'язалася інвестувати в завод 250 млн доларів.

Продаж акцій "Мотор Січ" викликав обурення у Сполучених Штатів, які стверджували, що завод сприятиме нарощуванню військової потужності Китаю.

При цьому в Китаї закликали Вашингтон не втручатися у внутрішні справи України.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Мотор СичМЗСДмитро Кулеба
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