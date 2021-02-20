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МИД о санкциях против России: они помогают, но нужны более эффективные меры

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины в заявлении к годовщине начала российской агрессии призвало найти более эффективные меры давления на Россию. Однако санкции, как отмечают в МИД, также помогают сдерживать Москву.

Об этом говорится на сайте МИД.

В МИД подчеркнули, что Украина и международное сообщество должны вместе стойко противодействовать агрессивной войне Российской Федерации.

"Международные санкции помогают сдерживать агрессивную политику России, но необходимы более эффективные меры, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле и восстановить безопасность в регионе", - заявили в министерстве.

В украинском МИД отметили, что российская агрессия против Украины продолжает дестабилизацию Европейского континента, поэтому демократический мир должен жестко отвечать на постоянные нарушения Россией прав человека и международного гуманитарного права.

"Временная оккупационная власть РФ превратила оккупированные территории в гетто бесправия посреди Европейского континента. Украинские Крым и отдельные районы Донбасса, оккупированные Россией, стали местами террора и произвола", - подчеркнули в МИД.

Напомним, вице-премьер Алексей Резников заявил, что Россия выработала иммунитет к существующим санкциям, поэтому международное сообщество должно усилить давление.

Кроме того, недавно Рада обратилась к мировому сообществу с просьбой усилить давление на Россию за оккупацию Крыма.

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Новости Украины МИД УкраиныСанкции против России
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