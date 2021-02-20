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МЗС про санкції проти Росії: вони допомагають, але потрібні ефективніші заходи

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України у заяві до річниці початку російської агресії закликало знайти більш ефективні заходи тиску на Росію. Однак санкції, як зазначають в МЗС, також допомогають стримувати Москву.

Про це йдеться на сайті МЗС.

В МЗС наголосили, що Україна та міжнародне співтовариство мають разом непохитно протидіяти агресивній війні Російської Федерації.

"Міжнародні санкції допомагають стримувати агресивну політику Росії, але необхідні більш ефективні заходи, щоб повернути ситуацію в правове поле та відновити безпеку в регіоні", - заявили у міністерстві.

В українському МЗС зазначили, що російська агресія проти України продовжує дестабілізацію Європейського континенту, тому демократичний світ повинен жорстко відповідати на постійні порушення Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права.

"Тимчасова окупаційна влада РФ перетворила окуповані території на гетто безправ’я посеред Європейського континенту. Українські Крим та окремі райони Донбасу, окуповані Росією, стали місцями терору та свавілля", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, віце-прем'єр Олексій Резніков заявив, що Росія виробила імунітет до існуючих санкцій, тому міжнародна спільнота має посилити тиск.

Крім того, нещодавно Рада звернулася до світової спільноти з проханням посилити тиск на Росію за окупацію Криму.

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