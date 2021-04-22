МИД России о звонках Кулебы: надо все-таки звонить в Донецк и Луганск

Украинским дипломатам для того, чтобы обсуждать урегулирование на Донбассе, нужно звонить не в Москву , а напрямую в оккупированные Донецк и Луганск. В России уверены, что это "будет эффективно".

"Очень радуют бесконечные жалобы киевских дипломатов, представителей официальных структур о том, что в Москве не берут их телефонные звонки, не берут телефонные трубки. Все это якобы мешает им работать. Вот исходя из этого, из ситуации, которая складывается, им звонить все-таки надо в Донецк и Луганск. Будет своевременно, правильно и эффективно", - заявила Захарова.

В частности, она призвала Украину в очередной раз прекратить якобы военную эскалацию на Донбассе.

Отметим, ее реакция стала ответом на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров не ответил на запрос о переговорах. Запрос российской стороне был направлен несколько месяцев назад, но так и остался без ответа.

Кроме того, на днях президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу на Донбассе. Сегодня у Путина ответили, что он сам даст ответ на это предложение.