В МИД России заявили, что говорить об улучшении отношений с Украиной рано

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова считает, что пока еще не пришло время говорить об улучшении отношений между Россией и Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

При этом Захарова отметила обмен пленными, который состоялся 7 сентября, как позитивный шаг.

"Не уверена, что наметились позитивные сдвиги. Я считаю, что надо констатировать конкретный шаг. Вот этот шаг (возвращение удерживаемых лиц) был более чем позитивным... Но какие будут тенденции - мне очень сложно сказать", - сказала Захарова.

Кроме того, представитель ведомства подчеркнула, что позитивные изменения в контактах с украинским МИД также отсутствуют. Смена главы внешнеполитического ведомства не повлияла на отношения двух стран, отметила она.

Отметим, 7 сентября Украина и Россия провели обмен пленными в формате "35 на 35". В рамках обмена в Украину вернулись 24 украинских моряка, незаконно задержанных Россией в Керченском проливе, а также еще 11 политзаключенных, среди которых и режиссер Олег Сенцов.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что в процессе переговоров между Украиной и Россией появилось определенное потепление.

РБК-Украина писало, что по словам Пристайко, встреча "нормандской четверки" состоится в Париже в ближайшее время, на данный момент решается вопрос с датой.