У МЗС Росії заявили, що говорити про поліпшення відносин з Україною рано

Представник Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова вважає, що поки ще не настав час говорити про поліпшення відносин між Росією і Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

При цьому Захарова назвала обмін полоненими, який відбувся 7 вересня, як позитивний крок.

"Не впевнена, що намітилися позитивні зрушення. Я вважаю, що треба констатувати конкретний крок. Ось цей крок (повернення утримуваних осіб) був більш ніж позитивним... Але які будуть тенденції - мені дуже важко сказати", - сказала Захарова.

Крім того, представник відомства наголосила, що позитивні зміни в контактах з українським МЗС також відсутні. Зміна глави зовнішньополітичного відомства не вплинула на відносини двох країн, зазначила вона.

Відзначимо, 7 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими у форматі "35 на 35". В рамках обміну в Україну повернулися 24 українських моряка, незаконно затриманих Росією в Керченській протоці, а також ще 11 політв'язнів, серед яких і режисер Олег Сенцов.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що в процесі переговорів між Україною і Росією з'явилося певне потепління.

РБК-Україна писало, що за словами Пристайко, зустріч "нормандської четвірки" відбудеться в Парижі найближчим часом, на даний момент вирішується питання з датою.