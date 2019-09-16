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У МЗС Росії заявили, що говорити про поліпшення відносин з Україною рано

Новини » Політика    16.09.2019 - 12:41
У МЗС Росії заявили, що говорити про поліпшення відносин з Україною рано
Фото: представник російського МЗС Марія Захарова

У Росії вважають, що зміна глави МЗС України не вплинула на відносини двох країн

Представник Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова вважає, що поки ще не настав час говорити про поліпшення відносин між Росією і Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

При цьому Захарова назвала обмін полоненими, який відбувся 7 вересня, як позитивний крок.

"Не впевнена, що намітилися позитивні зрушення. Я вважаю, що треба констатувати конкретний крок. Ось цей крок (повернення утримуваних осіб) був більш ніж позитивним... Але які будуть тенденції - мені дуже важко сказати", - сказала Захарова.

Крім того, представник відомства наголосила, що позитивні зміни в контактах з українським МЗС також відсутні. Зміна глави зовнішньополітичного відомства не вплинула на відносини двох країн, зазначила вона.

Відзначимо, 7 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими у форматі "35 на 35". В рамках обміну в Україну повернулися 24 українських моряка, незаконно затриманих Росією в Керченській протоці, а також ще 11 політв'язнів, серед яких і режисер Олег Сенцов.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що в процесі переговорів між Україною і Росією з'явилося певне потепління.

РБК-Україна писало, що за словами Пристайко, зустріч "нормандської четвірки" відбудеться в Парижі найближчим часом, на даний момент вирішується питання з датою.

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