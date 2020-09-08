В МИД России вызвали посла Германии из-за ситуации с Навальным

Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало посла Германии Гезу Андреаса из-за заявлений Берлина об отравлении оппозиционера Алексея Навального. В РФ ожидают, что Германия предоставит имеющиеся данные указывающие о причастности Москвы к отравлению оппозиционера.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ. Ждем германского посла на Смоленке", - сказала Захарова.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа. Спустя два дня его доставили в клинику в Берлине. При этом российские врачи заявили, что в его организме нет ядов, а причиной состояния является нарушение обмена веществ.

После перевода в клинику в Берлине немецкие токсикологи определили, что Навального отравили "Новичком".

В то же время глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин имеет много признаков причастности к отравлению российского государства.

Как писало РБК-Украина, 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.