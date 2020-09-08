ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В МИД России вызвали посла Германии из-за ситуации с Навальным

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало посла Германии Гезу Андреаса из-за заявлений Берлина об отравлении оппозиционера Алексея Навального. В РФ ожидают, что Германия предоставит имеющиеся данные указывающие о причастности Москвы к отравлению оппозиционера.

Самые читаемые новости

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ. Ждем германского посла на Смоленке", - сказала Захарова.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа. Спустя два дня его доставили в клинику в Берлине. При этом российские врачи заявили, что в его организме нет ядов, а причиной состояния является нарушение обмена веществ.

После перевода в клинику в Берлине немецкие токсикологи определили, что Навального отравили "Новичком".

В то же время глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин имеет много признаков причастности к отравлению российского государства.

Как писало РБК-Украина, 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИД РФНавальныйпосол