У МЗС Росії викликали посла Німеччини через ситуацію з Навальним

Міністерство закордонних справ Російської Федерації викликало посла Німеччини Гезу Андреаса через заяви Берліна про отруєння опозиціонера Олексія Навального. У РФ очікують, що Німеччина надасть наявні дані, що вказують про причетність Москви до отруєння опозиціонера.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

"Ми очікуємо від Берліна надання всіх наявних даних: результатів лабораторних досліджень Бундесверу, так і якихось "свідчень", якими володіє МЗС ФРН. Чекаємо німецького посла на Смолєнкє", - сказала Захарова.

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня. Через два дні його доставили в клініку в Берліні. При цьому російські лікарі заявили, що в його організмі немає отрут, а причиною стану є порушення обміну речовин.

Після переводу в клініку в Берліні німецькі токсикологи визначили, що Навального отруїли "Новачком".

У той же час глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін має багато ознак причетності до отруєння російської держави.

Як повідомляло РБК-Україна, 7 вересня Навального вивели зі штучної коми.