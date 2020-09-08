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У МЗС Росії викликали посла Німеччини через ситуацію з Навальним

Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство закордонних справ Російської Федерації викликало посла Німеччини Гезу Андреаса через заяви Берліна про отруєння опозиціонера Олексія Навального. У РФ очікують, що Німеччина надасть наявні дані, що вказують про причетність Москви до отруєння опозиціонера.

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Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

"Ми очікуємо від Берліна надання всіх наявних даних: результатів лабораторних досліджень Бундесверу, так і якихось "свідчень", якими володіє МЗС ФРН. Чекаємо німецького посла на Смолєнкє", - сказала Захарова.

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня. Через два дні його доставили в клініку в Берліні. При цьому російські лікарі заявили, що в його організмі немає отрут, а причиною стану є порушення обміну речовин.

Після переводу в клініку в Берліні німецькі токсикологи визначили, що Навального отруїли "Новачком".

У той же час глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін має багато ознак причетності до отруєння російської держави.

Як повідомляло РБК-Україна, 7 вересня Навального вивели зі штучної коми.

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