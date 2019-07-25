МИД России выясняет обстоятельства задержания Украиной танкера

В Министерстве иностранных дел России заявили, что выясняют обстоятельства задержания Украиной российского танкера для принятия адекватных мер. Об этом сообщают российские СМИ.

В российском министерстве пригрозили "последствиями".

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - заявили в ведомстве.

Как писало РБК-Украина ранее, Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году. СБУ подчеркивала, что это задержание состоялось по делу незаконного задержания РФ в Керченском проливе украинских моряков и кораблей в ноябре 2018 года.

Напомним, появилось видео задержания Службой безопасности Украины российского танкера NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году.

Добавим, 25 ноября в прошлом году Россия напала на корабли ВМС Украины, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 военнослужащих. После этого НАТО и ЕС неоднократно призывали РФ освободить украинских моряков.