МЗС Росії з'ясовує обставини затримання Україною танкера

Фото: МЗС Росії (twitter.com/MID_RF)

У російському міністерстві пригрозили "наслідками"

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що з'ясовують обставини затримання Україною російського танкера для прийняття адекватних заходів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У російському міністерстві пригрозили "наслідками".

"З'ясовуємо обставини події для прийняття адекватних заходів. Якщо мова йде про захоплення росіян в заручники, це буде кваліфіковано як грубе порушення міжнародного права і наслідки не змусять себе чекати", - заявили у відомстві.

Як писало РБК-Україна раніше, Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці в 2018 році. СБУ підкреслювала, що це затримання відбулося у справі незаконного затримання РФ у Керченській протоці українських моряків і кораблів у листопаді 2018 року.

Нагадаємо, з'явилося відео затримання Службою безпеки України російського танкера NEYMA, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці в 2018 році.

Додамо, 25 листопада минулого року Росія напала на кораблі ВМС України, в результаті чого були захоплені три українських кораблі і 24 військовослужбовців. Після цього НАТО і ЄС неодноразово закликали РФ звільнити українських моряків.