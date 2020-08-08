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МИД России о выполнении минских соглашений: мы прошли часть своего пути

Москва, Суббота 08 августа 2020 17:23
МИД России о выполнении минских соглашений: мы прошли часть своего пути
Фото: Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Дмитрий Левицкий

В России говорят, что готовы двигаться дальше

Россия, как страна, принимавшая участие в разработке минских договоренностей, "прошла свою часть пути и готова двигаться дальше". Минские договоренности необходимо выполнять.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает российское издание ТАСС.

При этом в российском МИД в очередной раз отказались признавать Россию стороной конфликта на Донбассе. Захарова отметила, что выполнять минские договоренности должны Украина и так называемые "ДНР" и "ЛНР".

"И Франция, и Германия заявляли о том, что минские договоренности являются безальтернативными, но их нужно выполнять. Кто их должен выполнять? Киев и Донбасс", - подчеркнула она.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о преданности минским соглашениям; Кулеба заверил, что украинская сторона сейчас не собирается пересматривать "Минск", но имеет различные сценарии развития ситуации.

Кроме того, Захарова обвиняла Украину в якобы выходе из минских договоренностей после принятия Верховной радой постановления о проведении местных выборов.

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