ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

МЗС Росії про виконання мінських угод: ми пройшли частину свого шляху

Москва, Субота 08 серпня 2020 17:23
МЗС Росії про виконання мінських угод: ми пройшли частину свого шляху
Фото: Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Дмитро Левицький

У Росії говорять, що готові рухатися далі

Росія, як країна, що брала участь у розробленні мінських домовленостей, "пройшла свою частину шляху та готова рухатися далі". Мінські домовленості необхідно виконувати.

Таку заяву зробила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, повідомляє російське видання ТАСС.

При цьому в російському МЗС в черговий раз відмовилися визнавати Росію стороною конфлікту на Донбасі. Захарова зазначила, що виконувати мінські домовленості повинні Україна та так звані "ДНР" та "ЛНР".

"І Франція, і Німеччина заявляли про те, що мінські домовленості є безальтернативними, але їх потрібно виконувати. Хто їх має виконувати? Київ та Донбас", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про відданість мінським угодам; Кулеба запевнив, що українська сторона зараз не збирається переглядати "Мінськ", але має різні сценарії розвитку ситуації.

Крім того, Захарова звинувачувала Україну у нібито виході з мінських домовленостей після ухвалення Верховною радою постанови про проведення місцевих виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України МЗС РФмінські угоди
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся