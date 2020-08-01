Кулеба о пересмотре "Минска": Украина предана минским соглашениям

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина работает над выполнением минских договоренностей

Украина предана минским договоренностям и нормандскому формату как площадкам для урегулирования ситуации на Донбассе. Однако Украина имеет различные сценарии развития ситуации.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Главком".

Таким образом Кулеба прокомментировал заявления вице-премьера по реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова о пересмотре "Минска", который, по его мнению, устарел.

"Заседание ТКГ, которое состоялось 22 июля и достигнутый там результат о режиме прекращения огня является как раз результатом того, что мы работаем над выполнением "Минска", а не над его разрушением, в отличие от российской стороны", - отметил он.

Глава МИД пояснил, что Резников "брейнштормит" процесс урегулирования ситуации на Донбассе относительно того, как двигаться дальше, если нынешний сценарий не сработает.

"Подобные заявления об устарелости "Минска" надо рассматривать именно в таком контексте. У нас есть понимание того, каким будет сценарий, у Алексея есть видение сценариев и в принципе мы имеем целостную картинку перед глазами", - добавил Кулеба.

Напомним, недавно Резников рассказал, что Украина будет просить Германию и Францию ​​поддержать пересмотр минских договоренностей; при этом Резников хочет оставить "Минск" для решения экономических и гуманитарных вопросов.

Однако в России предупреждают, что пересмотр минских договоренностей отбросит назад процесс урегулирования на Донбассе; у Путина в очередной раз выступили за прямой диалог между Украиной и боевиками.