ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МЗС Росії висунуло умови для деескалації навколо України

Новость на русском →
Москва, Середа 09 лютого 2022 16:15
МЗС Росії висунуло умови для деескалації навколо України Фото: Росія висунула умови для деескалації ситуації навколо України (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Росії висунуло умови для деескалації ситуації на кордоні з Україною. Серед вимог Москви - виведення з української території іноземних військових інструкторів і озброєнь, а також відмова від навчань з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника МЗС Росії Марії Захарової.

За її словами, домогтися деескалації ситуації на кордоні з Україною можна досить швидко. Як зазначила представник МЗС РФ, для цього потрібно припинити постачання Україні озброєнь, відкликати західних військових радників та інструкторів.

"Припинити спільні навчання ЗСУ (Збройних сил України - ред.) і країн НАТО, а також вивести всі раніше поставлені Києву Іноземні озброєння за межі української території", - додала Захарова.

Ще однією умовою для безпеки в регіоні представник російського МЗС назвала відмову НАТО від політики відкритих дверей. Вона запропонувала Україні відмовитися від вступу в Альянс і повернутися до "позаблокового" статусу. При цьому Захарова послалася на Декларацію про суверенітет України від 1991 року.

Нагадаємо, напередодні міністри закордонних справ України і Франції Дмитро Кулеба і Жан Ів Ле Дріан назвали важливий крок у деескалації ситуації на кордоні з Росією.

Зазначимо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков оцінив можливість ескалації з боку Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
Зеленський збирає РНБО в Харкові: названо дату
Зеленський збирає РНБО в Харкові: названо дату
DAILY
Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі