МИД России требует у Британии данные о Скрипалях. Их отравили 4 года назад

"С недоумением констатируем, что на протяжении вот уже четырех с половиной лет российская сторона остается в неведении относительно судьбы двух наших граждан - Сергея и Юлии Скрипалей, оказавшихся в эпицентре резонансного инцидента в английском городе Солсбери в марте 2018 года. До сих пор нет официальной информации об их состоянии здоровья, правовом положении или хотя бы местонахождении", - говорится в заявлении российского посольства.

Отравление Скрипалей

Резонансное отравление бывшего шпиона и его дочери произошло 4 марта 2018 года в Солсбери. По данным британского следствия, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Спустя несколько месяцев обоих выписали из больницы.

Лондон официально обвинил Москву в причастности к покушению на убийство Скрипалей и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Российская сторона назвала это якобы провокацией. В ходе дипломатического конфликта Британия, страны ЕС, США, Канада и Австралия выслали ряд российских дипломатов. Москва ответила зеркальными мерами.

Кто отравил Скрипалей

Причастными к отравлению считаются сотрудники российского ГРУ с псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что отравление было санкционировано российским руководством, а министр Бен Уоллес возложил ответственность за отравление лично на президента России Владимира Путина.