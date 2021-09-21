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Джонсон настаивает на выдаче подозреваемых в отравлении Скрипаля россиян

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Лондон, Вторник 21 сентября 2021 16:47
Джонсон настаивает на выдаче подозреваемых в отравлении Скрипаля россиян Фото: премьер-министр Британии Борис Джонсон (wikipedia org MoD Crown)
Автор: Артем Горовенко

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Российская Федерация должна выдать трех своих граждан, которые подозреваются в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля в 2018 году. По его мнению, Москва должна понимать стремление Лондона осуществить правосудие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, следствию удалось идентифицировать еще одного подозреваемого по этому делу.

"Этого человека зовут Денис Сергеев. Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, что все подозреваемые должны быть выданы и предстать перед правосудием", - отметил Джонсон.

Напомним, сегодня британская полиция выступила с заявлением о том, что идентифицировала третьего агента российской военной разведки, который причастен к отравлению Скрипаля в марте 2018 года.

Также сообщалось, что в Интерпол поданы документы на международный розыск всех трех фигурантов, которые действовали под псевдонимами "Александр Петров", "Руслан Боширов" и "Сергей Федотов".

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Российская Федерация Великобритания Борис Джонсон
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